Simit fırınında çalışan işçi dumandan zehirlendi

Koronavirüs pandemisinin belirtileri arasında yer alan tat ve koku alma sorunlarının soğuk algınlığı gibi pek çok farklı hastalık türünde de görülebildiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayiz uyardı. Bayiz, "Koku ve tat alma bozukluklarının koronavirüs enfeksiyonu şüphesi oluşturmasında en önemli etken, söz konusu semptomun ani bir şekilde ortaya çıkması ve şiddetli olması" dedi.