Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, engelli vatandaşları üretime teşvik ederek ekonomik yönden destek olmak amacıyla simit camekanı dağıtıyor.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde noter huzurunda düzenlenen ve sosyal medya hesapları ile youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan kura çekilişinde, bu yıl 150 engelli vatandaşa simit satış yeri ve camekanı verildi.



KURA ÇEKİLİŞİNE 986 ENGELLİ VATANDAŞ BAŞVURDU

Simit camekanı alıp işletmek için başvuruda bulunan 986 engelli vatandaş arasından, Akyurt 2. Noteri Başkatibi Tuncay Kubat’ın huzurunda bilgisayar ortamında çekiliş yapıldı.

Törene katılan Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu, hem engelli vatandaşların hem de ailelerinin maddi kazanç sağlamalarını amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın ‘Engelli vatandaşlarımızın önüne çıkan her engeli birlikte aşacak, her konuda destekçileri olmaya devam edeceğiz. Başkent Ankara engelli dostu olacak’ sözünü kendi sözümüz kabul ettik. Siz değerli kardeşlerimize engel değil destek olmalıyız. Hepimiz birer engelli ya da engelli adayıyız. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Satış yeri ve camekan tahsisi yapılan engelli vatandaşların, sözleşmede yer alan ve kendilerine tebliğ edilen tüm kurallara uymakla yükümlü olduklarını hatırlatan Dervişoğlu, “İstihdam ettiğimiz engelli kardeşimiz simit camekanının başında kendisi durmalı. Satış yapmaya gücü yetmeyecek derecede engeli olan kardeşimizin yanında anne, baba, kardeş, eş ya da çocukları bulunabilir. Camekanların ve satış yerlerinin, başkasına kiraya verilmesi, devredilmesi ya da ortak olunması mümkün değildir. Aksi halde camekan sahibi hakkında işlem başlatılıp, tahsisinin iptal edileceğini özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

Çekiliş sonucunda belirlenen 150 engelli vatandaş, 20 Ocak’tan itibaren yeni yerlerinde satışa başlayacak. Bir yıl boyunca sahip olacakları satış yeri ve camekanları ücretsiz kullanacak olan engelliler, Halk Ekmek Fabrikası görevlileri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından denetlenecek.