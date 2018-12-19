CHP üst yönetiminin önemli bir kısmı, Ankara teşkilatı ve Mansur Yavaş’a karşıydı çünkü Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP’li bir aday çıkarılmasını istiyorlardı.

Ancak açıkça söylemek gerekir ki ortada şu gerçekler vardı;

2014 seçiminden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu’nun aklında Mansur Yavaş varsa,

Cengiz Topel Yıldırım dışında, “adayım” diyen CHP Ankara teşkilatında çalışan tek bir CHP’li ortaya çıkmadıysa,

CHP Ankara teşkilatı, “bizim adayımız” diye tek bir CHP’li çıkaramadıysa,

Melih Gökçek’in AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından azledilmesinden bugüne kadar geçen bir yıl içinde tek bir CHP’li “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım” diye ortaya çıkıp çalışmadıysa,

Anketler yapıldığında Mansur Yavaş açık ara birinci çıkıyorsa

İYİ Parti ısrarla Mansur Yavaş’ı istiyorsa,

Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmalıydı?

Ankara için seçmenin istediği adayı Mansur Yavaş’ı parti meclisine öneren Kılıçdaroğlu açık oylama yaptırdı ve 12’ye karşı 45 evet 1 çekimser oy çıktı. 2 CHP’linin katılmaması da sonucu değiştirmiyordu.

Bu durumda Mansur Yavaş CHP’nin de İYİ Parti’nin de “ortak” Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

24 Haziran seçimleri öncesi seçime girmesi engellenmek istenen İYİ Parti’ye demokrasi tarihine geçecek şekilde destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de İYİ Parti’nin istediği ismi CHP adayı yaparak Ankara’da kazanmak için çok önemli bir adım attı.

Artık bu noktada yapılması gereken işler ve çok önemsediğim şu adımların atılması gerekir.

CHP Ankara il ve ilçe başkanları toplu halde Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, “Mansur Yavaş adayımızdır, tüm gücümüzle çalışmaya hazırız” mesajı vermelidir.

Kılıçdaroğlu CHP Ankara Milletvekillerini toplamalı ve Yavaş’ın maksimum şekilde desteklenmesini sağlamalı.

Mansur Yavaş CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyaret etmeli.

Yavaş CHP ve İYİ Parti Ankara Teşkilatları ile ayrı ayrı değil, “ortak” toplantı yapmalı “güç birliği” çağrısı yapmalı.

CHP ve İYİ Parti’nin şehir plancıları, peyzaj mimarları ve kentsel tasarım uzmanlarından oluşan bir kurul oluşturulmalı ve 25 yıllık kentsel ihanetin durdurulması için projeler hazırlanmaya başlanmalı.

Çankaya, Yenimahalle ve Mamak Belediye Başkan adayları dışında kalan ilçelerin adayları CHP ve İYİ Parti ile ortak çalışması ile belirlenmeli.

Ve en önemlisi medya çalışmasıdır ki yüzde 98’i AKP’nin destekçisi olan yandaş medyanın nasıl aşılacağı bugünden düşünülmeli.

Değerli okurlarım Mansur Yavaş konusunda “aday gösterilmeyecek” diye yazdığımı anımsarsınız.

“Yavaş aday gösterilmeyecek” değerlendirmemin kaynağı CHP Genel Merkez yöneticileri ve Ankara CHP teşkilatıdır.

Demek ki yanılmışım, yanıltılmışım ki siz değerli okurlarımdan açıkça özür dilerim.

Mansur Beyin hata olarak gördüğüm sözlerini de elbette özgür bir gazeteci olarak eleştirdim ki benzer hataları görsem yine eleştiririm.

O günler de yazdıklarım da geride kaldı.

CHP ve İYİ Parti Genel Merkezleri başta olmak üzere teşkilatları da milletvekilleri de gönüllü destekçileri de yerel seçimde Türkiye genelinde güç birliği yapmalıdır.

“Bir elin nesi var iki elin sesi var” denir ya CHP ve İYİ Parti bu sesi 31 Mart’ta çok net şekilde ortaya çıkaracak iradeye ve güce sahiptir.

Gün kıskançlık, tembellik, küskünlük günü değildir, gün kazanmaya azmetme günüdür.

Ve çok önemli bir konuda sandık güvenliğidir.