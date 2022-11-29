ŞİMDİ DEMOKRASİ ZAMANI

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28 Kasım 2022 tarihinde Türkiye’nin geleceğine yönelik son derecede umut verici bir ışık parladı bir masa etrafında toplanan 6 parti iktidara geldiklerinde yürürlüğe koyacakları özgürlükçü, sivil ve demokratik bir anayasa taslağını halk ile paylaştı.

Bu taslak çalışmasına www.altilimasa.biz adresinden ulaşıp, sizde okuyarak görüşlerinizi oluşturup yorumlarınızı bu altı partiye iletebilirsiniz.

Öncelikle bu son derecede önemli anayasa taslağının hazırlanmasında emeği geçen tüm siyasi partilere ve katkı veren uzmanlara çok teşekkür ediyorum.

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Dahası bu kadar demokratik ve özgürlükçü bir anayasa taslağı hazırlanma çalışmalarının arkasında dağ gibi duran 6 genel başkana: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na da büyük birer teşekkür borçlu olduğumuzu da ifade etmek isterim.

Türkiye’yi BAAS tipi bir tek adam rejimine sürükleyen ve bu rejimin başına geçip oturan muktedirlerin tüm hiddet ve şiddetine rağmen korkmadan karşı durabilmek, özgürlükler ve demokrasiyi savunabilmek gerçekten de bir yürek işidir.

İktidara yanaşıp sunduğu güç ve imkânlardan faydalanmayı reddeden bu cesur yüreklere sadece biz değil emin olun gelecek nesillerimiz de çok şey borçludur.

Eğer altılı masa başarılı olur ve Türkiye bu günkü tek adam rejiminden daha büyük felaketler yaşamadan, bir iç savaş ve şiddet sarmalına savrulmadan kurtulabilirse bu durum, bu insanların gayretleri sayesinde gerçekleşecektir.

www.altilimasa.biz web sitesinde bu anayasa taslağını hazırlama gerekçesi: “Bu anayasa değişikliğinin amacı, Türkiye’de yönetimde keyfiliğe yol açan, anayasal hak ve hürriyetleri güvencesiz bırakan, hukuk devleti mekanizmalarının tamamını aşındıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yürürlükten kaldırmak ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişi sağlamaktır.” Şeklinde izah edilmiş.

İşin açığı anayasalar devlet ile halk arasındaki karşılıklı hakkı hukuku belirleyen ve hem daha organize ve hem de daha güçlü taraf olan devletin temel hak ve özgürlükleri ihlal etmesini engelleyen toplumsal birer sözleşme ve yasaların temel kaynağıdır.

Ne yazık ki ülkemiz bunca yıl sonra bile 12 Eylül dikta yönetimi tarafından hazırlanmış, devleti korumayı ön plana alan toplumsal hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir anayasa ile yönetilmektedir.

AKP iktidarı her ne kadar bu anayasanın bir darbe anayasası olduğunu değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek defalarca anayasa değişikliği yapmış olsa da son yapmış olduğu anayasa değişikliği ile güçler ayrılığı ile denge ve denetleme mekanizmalarının hepsini berhava ederek neredeyse tam bir diktatörlük havasında son derecede otokrat bir rejim kurmuştur.

Yapılan bu son anayasa değişikliği ile meclis etkisizleştirilmiş, hukukun üstünlüğü bağımsız ve tarafsızlığı ilkeleri ortadan kaldırılmıştır.

Bakınız sevgili okurlarım ekonomik gelişmenin ve toplumsal kalkınmanın olabilmesi için olmazsa olmaz koşul hukukun üstünlüğü ve demokrasinin hâkimiyetidir.

Bir ülkede hukukun üstünlüğü yoksa ve demokrasi hâkim değilse aklı başı yerinde hiç kimse o ülkede yaşamak, çalışmak, yatırım ve üretim yapmak istemez.

Bu yüzden demokrasi ile yönetilmeyen ülkelerin kalkınması, özgürlükçü bir refah toplumuna dönüşmesi hiçbir şekilde mümkün değildir.

Türkiye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin azmettirmesi AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da heveslenmesi ile girdiği bu yanlış rotadan dönebilirse önünde umutlu ve parlak bir gelecek olacaktır.

Yok, eğer girilen bu yolda devam edilirse önümüzde emin olun yokluk, yoksulluk ve şiddet dolu kaotik günler bulunmaktadır.

Artık mevzu sağ ya da sol değil demokrasi mi otokrasi mi aşamasına gelmiştir. Haziran 2023 seçimlerinde oyunuzu demokrasiden mi yoksa otokrasiden mi yana kullanacağınız belirleyici olacaktır…