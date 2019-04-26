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26 Nisan 2019
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Şimdi de ramazan ayı zamları başladı

Cafer Külahlıoğlu Cafer Külahlıoğlu

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Türkiye’de enflasyon, faizler, adaletsiz vergi dilimleri, döviz kurundaki artış ve işsizlik sürekli artmaktadır. Enflasyon çift haneli rakamlarda ilerlemekte ve işsizlik çığ gibi büyümektedir. Son günlerde  iğneden ipliğe gelen zamlar zaten zorlu şartlar altında geçimini sağlamaya çalışan halkın belini bükerken, Ankara’da ekmeğe yapılan zamlar da bardağı taşıran son damla oldu

Ankara Fırıncılar Odası geçtiğimiz günlerde Ankara’da 1 TL olan 200 gramlık ekmeğin fiyatının 1.25 TL’ye yükseldiği duyurdu. Ankara’da ekmeğe geçen eylül ayının sonunda da zam yapılmış ancak ekim ayının başında söz konusu zam uygulamaya alınmamıştı.

Bilindiği gibi Ramazan 5 Mayıs’ta başlıyor. Sanki gelenekmiş gibi her yıl Ramazan ayı öncesinde tavuk ve et fiyatlarında istenmeyen artışlar yapılır. Aylarca zam yapılmayan tavuk fiyatlarına ramazan ayı dolayısıyla şu anda yüzde 20 zam geldi.

Kasaplar Federasyonu yetkilileri “Et geçen sene de bu sene de 46 TL’ydi ancak 3-4 gündür fiyatların önünü alamıyoruz. Dana kıymayı esnafımız 50-52 TL arasında satıyor. Tavuk etinin fiyatı da 11 ile 12 TL arasında. Pahalı mı? Evet, pahalı.” diye dert yanıyorlar

Zor şartlar altında geçimini sağlamaya çalışan halk “Ramazan öncesi tavuğa Yüzde 20’nin üzerinde zam geldi 2 kilogram gelen bir tavuk 30 TL tutarsa patates soğan alınca eder 40 TL. Bir tencere yemek 50 TL olunca insanlar nasıl alsın?” diye kara kara düşünmeye başladı.

Ramazan öncesi 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayacağız. Görünen o ki 1 Mayıs’ta sendikalar Türkiye İşçi Sınıfı’nın bir parçası olan kamu çalışanları, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde dert küpü.

Memurun iş güvencesinin kaldırılmak istendiği, esnek ve performansa dayalı çalışma şartlarına doğru itildiği, işçinin taşeron çalışmaya mahkum edildiği, kıdem tazminatına göz dikildiği, örgütsüz olmanın dayatıldığı, çiftçinin üretemez noktaya getirildiği, esnafın vergi yükünün altında ezildiği, emeklinin açlık ve sefalete terk edildiği, gençliğin işsizlikle boğuştuğu ortadadır.

Yerel seçimlerin geride kalması ile artık hükümetin ekonomik krize odaklanması gerekiyor.

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Cafer Külahlıoğlu
Cafer Külahlıoğluhttps://sonsoz.com.tr
1973 yılında Flaş Ankara gazetesinde gazeteciliğe başladı. Günaydın Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, İktisat ve Ticaret Gazetesinde çalıştı. 30 yılı aşkın süredir gazetemizde.

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