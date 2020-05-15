Belediyeler dayanışma ve yardımlaşma ruhunu bu salgın döneminde harekete geçirdi. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bir çok belediyenin başlattığı askıda fatura uygulaması Ankara için de başladı

Koronavirüs nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımız ve küçük esnafımız zor günler geçiriyor. Bazı kurumlar çeşitli kampanyalarla zor durumdaki vatandaşların yaralarına merhem olmaya çalışıyor..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçildiği günden itibaren uyguladığı sosyal belediyecilik ilkesi ile hareket ederek ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor.

Yavaş koronavirüs ile mücadelede Başkentlilerin rahat edebilmeleri için pek çok çalışmaya imza attı, atmaya da devam ediyor.Yavaş bu kapsamda şimdi de Ankara için askıda fatura uygulaması başlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu müjdeye göre Ankara için yeni açılan bir internet sitesi ile birlikte vatandaşlara üç destek birden sunulacak;

-Askıda su faturası

-Nakit destek

-Ankarakart dolumu

Ankara’da başlayan bu kampanyaya herhangi bir başvuru imkanı bulunmuyor. Ankara’da faturalar sosyal destek alan vatandaşların listesi belirlenerek otomatik olarak sisteme yükleniyor.

Yani belediye tarafından sosyal yardım aldığı belirlenen veya borcundan dolayı suyu kapalıyken belediye tarafından destek amacıyla açılmış kişiler otomatik olarak belirleniyor

Yine ankarakart, nakit yardım ve iftar yardımı için de başvuru bulunmuyor. Tüm ihtiyaç sahipleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından belirleniyor.

Böylece Ankara’da askıda su faturası dönemi başlamış oldu Askıda fatura uygulaması şimdilik sadece ASKİ faturalarını kapsıyor. Yani askıda fatura uygulamasında ihtiyaç sahibi vatandaşlar şimdilik internet üzerinden sadece su faturalarını askıya bırakılabiliyor.

Ayrıca ‘Ankara Tek Yürek Kampanyası’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara para yardımında da bulunmak mümkün.

Yardım rakamları ise şeffaf olarak internet adresi üzerinden paylaşılacak.

6 Milyon Tek Yürek Kampanyası’na imkanlarımız dahilinde elimizden gelen desteği vermeye çalışalım. Borçlarından dolayı suyu kesilen, salgın nedeniyle geçici olarak suyu açılan ailelere ait su faturalarını ödeyerek onlara yardımcı olalım.

Gelin ihtiyaç sahibi vatandaşların Ramazan Bayramı’na mutlu girmelerini hep birlikte sağlayalım.