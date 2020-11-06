Simav’da kestane hasadı başladı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde kendine has lezzeti, iriliği ve farklı aromasıyla tanınan coğrafi işaretli kestanenin hasadına başlandı. Yaklaşık bir ay süresince dağlarda hasadı yapılan kestanenin bir kısmı Avrupa ülkelerine ihraç edilirken bir kısmı da iç pazara veriliyor.

Tadıyla özdeşleşen organik ürün belgeli Simav kestanesi, ilçe halkının en önemli geçim kaynaklarının başında geliyor. 1250 rakımlı Simav Dağları’nın kuzey yamaçlarında yer alan 11 köyde yetişen ürün, piyasada Bursa kestanesi adı altında satılıyor. Kendine has rengi, aroması, iriliği ve yola dayanıklılığı gibi üstün özellikleri sayesinde tamamına yakını toptancı firmalar aracılığı ile İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelere ihraç edilen kestaneye vatandaşlar ‘Kara Elmas’ diyor.

Simav kestanesinin hasadı için bugünlerde 2 bin 500 dolayında çiftçi, ailesiyle birlikte dağlarda hasat yapıyor. Yaklaşık bir aylık bir süreçte hasat edilen ürünün bir kısmını pazara getirip satan üretici bir kısmını da bahçesine veya evinin avlusuna kazdığı çukurlara gömerek ihtiyaç duyduğu zaman çıkarıp pazarda satarak geçimini sağlıyor. İlk ürünün kilosunun 20 liradan satıldığı Simav kestanesinde, bu yıl 2 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

İLÇEDE KESTANE AĞACI SAYISI 88 BİN 800

Ege’nin önemli kestane üretim merkezleri arasında 151 bin 400’ü bulan ağaç varlığı ile önemli bir yer tutan Simav’da meyve verir durumdaki ağaç sayısı 88 bin 800 adet olarak kayıtlarda yer alıyor.

Kestane hasadının yapıldığı günlerde Simav’ın 11 köyünde kahvehaneler ve meydanlarda kimse bulunmuyor. Çoluk çocuk kim varsa, dağa çıkarak ellerinde sırıklarla silkeleyip, düşürdükleri kestaneleri topluyor. Üreticiler bu yıl kilosunu 20 liradan satışa sundukları ürünün ileriki günlerde daha da pahalı olabileceğini söylüyor.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, “Simav halkı ile özdeşleşen coğrafi işaretli ve organik ürün belgeli kestanenin halkın en önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini belirterek, “Ancak Simav kestanesi piyasada Bursa kestanesi adı altında satılıyor. Simav kestanesinin dünyada eşi benzeri yoktur. Bu yüzden toptancıların köylerimize kadar gelip topladığı ürünler Almanya, İngiltere ve Fransa’ya ihraç ediliyor. Bu yüzden Simavlı üreticiler kestaneye büyük önem veriyor” diye konuştu.

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