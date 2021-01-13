Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın turistik ilçesi Simav’a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Simav’da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile ilçenin 1450 rakımlı Gölcük Yaylası ile 1250 rakımlı Simav Dağı ve 1700 rakımlı Akdağ Dağı beyaza büründü. İlçe merkezinde ise gece yarısı başlayıp, sabah saatlerine kadar süren yağmur etkili oldu.

Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının yarın Simav’da etkili olması bekleniyor. Kar yağışı kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan bölge halkını sevindirdi.

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