Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege etrafında ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarını savunmaya devam ettiklerini belirterek, “Ege’de oldubittilere izin vermiyoruz. Yunanistan’a da bir uyarı yapıyoruz; Sizin bir şımarık çocuğunuz var, Milli Savunma Bakanlarına öyle söylüyorlar, ‘şımarık çocuğumuz’ diyorlar, şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nda düzenlenen ‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansı’nda konuştu. Çavuşoğlu, dış politikada devamlı bir dostluğun ve hasımlığın olmadığını, Türkiye’nin bütün ilişkilerinde denge politikası yürütmesi gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, “‘Rusya’ya fazla mı yakınlaştınız acaba? Orta Asya’da Türk konseyi mi kurdunuz? Orta Doğu’da varsınız, Körfez’e baskı veriyorsunuz, İslamcı bir politika mı istiyorsunuz? Bizden uzaklaşıyor musunuz? Asya’dan da statü aldınız, bizden uzaklaşıyorsunuz’ diyorlar. evet sen oralarda varken sorun olmuyor da, sen gidince sorun olmuyor, ben gidince sebep eksen kayması var? Bende eksen kayması var ise senin eksenin hep kayık. Bugün Rusya ile sorun yaşayabilirsiniz. Uluslararası ilişkilerde sürekli arkadaş ya da hasım yoktur” diye konuştu.

‘BUGÜN ABD İLE SORUN YAŞIYORUZ’

Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında problemler olduğunu söyleyerek, “YPG’ye verilen destek ve FETÖ’yü iade etmediği için sorun yaşıyoruz. Brunson, konsolosluk sorunlarını çok büyütüyorlar. Bir birey işlediği suçtan tutuklanmış ve yargı giymiş. yargıdan sonra hapisten çıkmış, bunu büyütüyorlar. Bizim için YPG’ye verdiği tabanca desteği dirimsel bir konu. yalnızca sınır güvenliğiyle alakalı değil, bir ülkenin kalımıyla alakalı bir konu. Hangisi daha önemli? ‘Ben büyük ülkeyim, bir kişi için fırtınalar koparırım’ anlayışının Türkiye’de yer bulmadığını en kuvvetli ülkeler bile anlamaya başladı” dedi.

Türkiye’nin özellikle İslam ülkeleri arasında önemli bir arabulucu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Türkiye; ABD ve İsrail’in Kudüs konusunda almış olduğu kararlar için İslam İşbirliği Teşkilatı’nı üç defa topladı. Türkiye dünyadaki 1,8 milyar Müslümanın tek umududur” diye konuştu.

‘EGE’DE EMRİVAKİYE İZİN VERMEYİZ’

Ege civarında ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarlarını savunmaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şu şekilde dedi:

“Ege’de emrivakilerne izin vermiyoruz. Hem Meclis kararımızı hatırlatıyoruz hem de Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri dahil, olumsuz aşamalar atıldığında gereğini yapıyoruz. Yunanistan’a da bir uyarma yapıyoruz; Sizin bir şımarık çocuğunuz var, Milli Savunma Bakanlarına öyleki söylüyorlar, ‘şımarık çocuğumuz’ diyorlar, şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Bunu hatırlatıyoruz. Bu son derece dostane bir uyarıdır. Durup dururken gerginliği artırıcı söylemler içinde bulunmanızın veya bir kayalığa, adacığa çıkmaya çalışmanızın bir çıkarı yok, size bir şey getirmez.”