Silopili gazilere ‘Milli Mücadele Madalyası’

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce düzenlenen törenle Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi.

Silopi ilçesinde yaşayan, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 8 gaziye ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi. Silopi Koç İlkokulu’nun konferans salonunda gerçekleştirilen törene Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 172’nci Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Başaran ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Kıbrıs Barış Harekatı’nı konu alan sinevizyon gösteriminin ardından gazilere ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi.

Törende konuşan Kaymakam Can Kazım Kuruca, “Kıbrıs gazileri Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar yaptığı en büyük operasyonda canları pahasına, kanları pahasına, şahadet şerbeti içmek pahasına her şeyi göze alarak mazlum soydaşlarımızın hayatını kurtarmak için büyük bir fedakarlık gösterdiler. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.

