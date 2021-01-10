Ana Sayfa Güncel Haberler Silopi’de göçük altındaki işçinin 22 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı/ Ek fotoğraflar
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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde kepenginin yarısı açık olan kıraathaneye yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 38 bin 159 TL ceza...
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Prof. Dr. Tufan Tükek: Yılbaşı eğlenceleri vaka sayılarını artırdı
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