Silopi’de engellilere ücretsiz tıraş

Muğla'nın Ula ilçesinin doğal güzellikleri, denizi ve dünyaca ünlü Kadın Azmağı ile ön plana çıkan Akyaka Mahallesi'ndeki M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait olan ve İyon düzeninde yapılan kaya mezarlarının hali yürek burkuyor.