Ana Sayfa Video Haber Silopi'de engellilere ücretsiz tıraş Silopi'de engellilere ücretsiz tıraş Video Haber Silopi’de engellilere ücretsiz tıraş Editör - 4 Nisan 2019 6 0 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2019_04/2019_04_04/2257431/sirnak_silopi_de_engellilere_ucretsiz_tiras.mp4 EtiketlerSilopiTıraş Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Önceki İçerikNetanyahu, Putin görüşmesi için Moskova’daSonraki İçerikKodlama teknolojiden fazlasını öğretiyor Editörhttps://sonsoz.com.tr RELATED ARTICLES Video Haber Yoğun bakımdan çıktı, şampiyon oldu Editör - 3 Nisan 2019 RİZE'de, geçtiğimiz Aralık ayında otomobil çarpan ve 26 gün yoğun bakımda kalan 13 yaşındaki yüzücü Ebrar Meral sağlığına kavuştu. Devamını Oku Kültür-Sanat Haberleri Mamut Art Project bugün açılıyor Editör - 3 Nisan 2019 Küçükçiftlik Park’ta bu yıl 7’ncisi düzenlenen Mamut Art Project, bugün sanatseverler için kapılarını açıyor. Devamını Oku Video Haber Kaya mezarlarında tarihi ayıp Editör - 2 Nisan 2019 Muğla'nın Ula ilçesinin doğal güzellikleri, denizi ve dünyaca ünlü Kadın Azmağı ile ön plana çıkan Akyaka Mahallesi'ndeki M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait olan ve İyon düzeninde yapılan kaya mezarlarının hali yürek burkuyor. Devamını Oku SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Bu Haberler Kaçmaz! ‘Yapay zekanın faydalarını iş süreçlerinde görmeye başladık’ Editör - 4 Nisan 2019 Yapay zekanın kullanıldığı alanların başında da süreç otomasyonu (%52), kredi derecelendirmesi(%45) ve veri yönetimi (%43) geliyor. Kodlama teknolojiden fazlasını öğretiyor 4 Nisan 2019 Netanyahu, Putin görüşmesi için Moskova’da 4 Nisan 2019 Eşi ölünce uyuşturucu kuryesi olmuş 4 Nisan 2019