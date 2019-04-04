12.9 C
Ankara
4 Nisan 2019
Ana Sayfa Video Haber Silopi'de engellilere ücretsiz tıraş
Silopi'de engellilere ücretsiz tıraş
Silopi'de engellilere ücretsiz tıraş
Video Haber

Silopi’de engellilere ücretsiz tıraş

Editör Editör

-

6
0
Önceki İçerikNetanyahu, Putin görüşmesi için Moskova’da
Sonraki İçerikKodlama teknolojiden fazlasını öğretiyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Video Haber

Yoğun bakımdan çıktı, şampiyon oldu

Editör -
RİZE'de, geçtiğimiz Aralık ayında otomobil çarpan ve 26 gün yoğun bakımda kalan 13 yaşındaki yüzücü Ebrar Meral sağlığına kavuştu.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Mamut Art Project bugün açılıyor

Editör -
Küçükçiftlik Park’ta bu yıl 7’ncisi düzenlenen Mamut Art Project, bugün sanatseverler için kapılarını açıyor.
Devamını Oku
Video Haber

Kaya mezarlarında tarihi ayıp

Editör -
Muğla'nın Ula ilçesinin doğal güzellikleri, denizi ve dünyaca ünlü Kadın Azmağı ile ön plana çıkan Akyaka Mahallesi'ndeki M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait olan ve İyon düzeninde yapılan kaya mezarlarının hali yürek burkuyor.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Yapay zekanın kullanıldığı alanların başında da süreç otomasyonu (%52), kredi derecelendirmesi(%45) ve veri yönetimi (%43) geliyor.

‘Yapay zekanın faydalarını iş süreçlerinde görmeye başladık’

Editör -
Yapay zekanın kullanıldığı alanların başında da süreç otomasyonu (%52), kredi derecelendirmesi(%45) ve veri yönetimi (%43) geliyor.
Yazılım testi konferansı TestIstanbul 2019’un keynote konuşmacılarından Notbinary QA Danışmanı Viv Richards, kodlama eğitiminin çocuklara birçok avantaj sağladığını söyledi.

Kodlama teknolojiden fazlasını öğretiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya geldi.

Netanyahu, Putin görüşmesi için Moskova’da

Hatay'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılan 2 otomobilin sürücüsünü kovalamaca sonucu durduran polis ekipleri, 45 kilo esrar ele geçirdi.

Eşi ölünce uyuşturucu kuryesi olmuş

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71