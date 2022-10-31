SİLOPİ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIP PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

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Silopi Belediye Başkanı Adalet Fidan, “Suya, yola, kanalizasyona büyük paralar harcadık. Bizim için içme suyu projemiz büyük bir projeydi. Şimdi suyumuz arıtmaya geliyor, orada ilaçlanması yapılıyor. 123 milyon masraf yapıldı. Halktan aldığımız en olumlu sonuç ise su faturalarından sadece 8 TL alınıyor” dedi.

ERKAN YOZGAT-HAZAL ERGEN/ANKARA

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerinden sonra yüzde 73,16 bir oyla Şırnak’ın Silopi ilçesini kayyum yönetiminden devralan Silopi Belediye Başkanı Adalet Fidan, göreve geldikleri günden bu zamana kadar hayata geçirdikleri ve geçirecekleri projeleri gazetemize anlattı.

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VATANDAŞLARIMIZA SÖZÜMÜZ VARDI

Şırnak’ın Silopi Belediye Başkanı Adalet Fidan, “Belediye başkanlığında ilk dönemim. İlk etapta vatandaşımıza bir sözümüz vardı. Yapacağımız tüm çalışmaları vatandaşlarımızla beraber karar almak oldu. Çünkü kentin sorunlarını en çok o kentin insanları bilir. Zaten yerel yönetimlerde bu çok önemli bir konudur. O yüzden biz ilk önce tüm mahallelerde özgün ve genel toplantılar yaptık. Önce kadınlarla görüştük. Vatandaşlarımız bizden hangi projeleri istiyorlar diye. Sonra genel toplantılar yaptık. Bu çerçevede devam ettik” dedi.

‘HARABE BİR İLÇE ALMIŞTIK’

Fidan,” Biz görevi devraldığımızda tüm sokaklar yıkılmıştı ve harabe olmuş bir ilçeyi almıştık. Aynı zamanda belediyeyi de büyük bir borçla devralmıştık. Çünkü kayyumlardan sonra almıştık. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda bir hizmet yapılmamıştı. O yüzden yaptığımız toplantılarda aldığımız kararlar doğrultusunda daha önce kapatılan kadın kurumlarının ve danışma merkezinin tekrar açılması oldu” ifadelerini kulandı.

‘KADIN EMEK PAZARINI KURDUK’

Silopi’deki kadınların istihdama ve atanmaya yönelik çok talebi olduğunu vurgulayan Fidan,” Hizmetlerimizin çoğu istihdama yönelik. Çünkü burada işsizlik çok. Ülkemizde ekonomik bir krizin olduğu da apaçık ortada. Kadın toplantıları yapınca çocuklar da geliyorlardı. Doğal olarak çocuklar da kendi isteklerini dillendirdiler. Yeşil alan, havuz gibi istekleri vardı. Halkın içinde çocuk, kadın, yaşlı engelli olan her kesimden insanımız var. Bu durumda HDP’nin bir gerçeğini yansıtıyor. Çünkü biz her kesime hitap ediyoruz. Sadece erkekleri baz alamayız. Yerel yönetim halkla yönetilmeyi gerektiriyor. Hatta önümüzdeki süreçlerde çocuklarla toplantı yapmayı düşünüyoruz. İleriye yönelik görüşlerini, isteklerini görmek için. Bize gençlerin de çok talebi oldu. Çünkü kayyum döneminde kültür merkezleri kapatılmıştı. Bunların tekrar açılması, spor alanları gibi gençlere yönelik etkinliklerin olması için çok çalıştık. Aynı zamanda Silopi’de kadınlara yönelik bir Kadın Emek Pazarı kurduk. İçinde bir kafe, 12 tane dükkân var. Burada işletmeyi, ihaleyi alan da kadınlardır. Çalışanların hepsi kadındır. Emek Pazarı’nın üzerine şimdi iki tane daha ek yapıyoruz. Proje tamamlandığında kültür etkinlikleri düzenlenecek ve yok olmaya yüz tutmuş eski kültürümüzü kadınlarımızla tekrar canlandıracağız” diye konuştu.

‘KADINLARIMIZIN DESTEĞİYLE BİRÇOK ÜRÜN ÜRETTİK’

Fidan, “Gençlerimiz bizden rahat kitap okumak için bir kafe istediler. Bu isteklerine karşılık vermek için çalışmamız oldu. Pandemi sürecinde 23 dönümlük arsamızı Kadın Müdürlüğü bünyesinde ekimini yaptık. Orada elde ettiğimiz ürünleri kadınlar paket haline getirdiler. Bu ürünleri Kadın Müdürlüğümüz ve Kadın Meclislerimizle beraber ihtiyacı olan aileleri dağıttık. Diyoruz ya hep ekoloji ile kadın iç içedir. Bunun sonucunda birçok ürün üretebildik. Amacımız, halkımızı tekrar üretime çekmek ve sürekli tüketici alışkanlık halinden çıkarmaktı. Dershaneye gidecek gücü olmayan gençler için sanat sokağında ders çalışmaları için dershane açtık. Gençlerimiz sabah saat 8 akşam 11’e kadar wi-fi’yle ısıtma sistemi ile burada çalışabiliyorlar. Gençlerimizin sınavlara daha iyi hazırlanması için yaptığımız önemli bir çalışmaydı” dedi.

‘KADINLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Silopi’de Kadın Danışma Merkezi açtıklarını belirten Fidan,” Dört kadın arkadaşımız orayı yönetiyor. Kadın Müdürlüğümüze tekrar kadın bir arkadaşımızı atadık. Daha önce erkek yönetimdeydi. Yine Kadın Müdürlüğü’nde şiddet ile ilgilenen birim var. Ekonomiyle, eğitimle ilgilenen yetkilimiz var. Üç buçuk yıl içinde Kadın Müdürlüğümüz kentte birçok seminer ve panel düzenledi. Pandemi gerekçe gösterilerek engel olundu ama biz en çok da kadın şiddeti üzerine ve virüsten korunmak için broşür dağıttık. Kadınlarımız bu broşürleri ev ev dağıttı. Çocuk istismarına karşı da çalışma yapıldı. Kadın Müdürlüğümüz tüm mahallelerde hem kadın hem erkek personellere seminer verdi” diye konuştu.

‘9.580 HANEYE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ’

Fidan, “Biz yeşil alana çok önem veriyoruz. Yaklaşık 5.000 ağaç ekimi yaptık. Yine çocuk parkını faaliyete geçirdik. Bir parkımızda halktan gelen bir talep üzerine yörük çadırını kurduk. 9.580 aileye paket ve nakit yardım yaptık. Silopi’nin yaklaşık 15.000 hanesi var. Biz 9.580 haneye ulaşmış durumdayız. Arkadaşlarımız bir anket çalışması yaptı. Durumu kötü olan aileleri tespit etmek ve aynı zamanda durumu iyi olan aileler arasında da köprü kurmak için. Buna yönelik bir mağaza açtık. Vatandaşlarımızın birbirlerine destek olsunlar diye. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza yardım etmek isteyen esnaflarımız dilekçe karşılığında durumu kötü olan ailelere destek sağlıyor. Mesela bundan bir hafta önce İstanbul’dan bir kadın arkadaş yaklaşık 600 parça kışlık elbise göndermişti. Yani bu durumu basından görmüş ve takdir etmiş. Bizim için büyük bir projedir. Çünkü halk arasında yardımlaşma bağı zayıflamış” dedi.

‘ÇOCUK VE GENÇLERİMİZ İÇİN SEFERBER OLMUŞ DURUMDAYIZ’

Kültür alanında her yıl etkinlik yaptıklarını söyleyen Fidan,” Çocuk atölyeleri kurduk. İlçemizde tiyatro, sinema gibi alanlar maalesef zayıf. Bundan dolayı parklarda sinema düzenliyoruz. Konser, dengbej gecesi düzenliyoruz. Her yıl gençler için futbol turnuvası düzenliyoruz. Bunların hepsi halkın talebiydi. Biz masa başında oturup konuşmadık hep icraat yaptık ve devam ediyoruz. Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan sıyrılıp sosyalleşiyorlar. Bunları “Bağımlı olma, özgür ol” sloganı altında yapıyoruz. Bunun geri dönüşü bize çok olumlu oldu. Bu yıl düzenleyeceğimiz turnuvayı kazanan 6 takıma bisiklet hediye edeceğiz. Böylelikle gençlerimizi teşvik ediyoruz. Bu turnuva sonucunda katılım önceki yıla göre yıl daha da arttı. En büyük avantajımız, halkın bizi yalnız bırakmaması, çalışma yürütmemiz ve onların önerilerini göz önünde bulundurmamız” diye belirtti.

‘SU FATURALARINDA SADECE 8 TL ALINIYOR’

Fidan,” Suya, yola, kanalizasyona büyük paralar harcadık. Bizim için içme suyu projemiz büyük bir projeydi. Şimdi suyumuz arıtmaya geliyor, orada ilaçlanması yapılıyor. 123 milyon masraf yapıldı. Halktan aldığımız en olumlu sonuç ise su faturalarından sadece 8 TL alınıyor. Ulaşımda öğrencilerden 25 kuruş, kadınlardan 50 kuruş, kart olmadığında da 1 TL alınıyor. HDP geleneğinde su ve ulaşımın ücretsiz olması gerekiyor. Mevzuat boyutunda belli bir ücretle veriliyor yoksa bizim gönlümüzde ücretsiz vermek var. Biz yalnızca mevzuatı yerine getirmek için o meblağı koyduk” sözlerini kaydetti.

‘PROJELERİMİZ HAYATA GEÇİYOR’

Fidan,” Büyük bir çalışma ile kentin imkân sağladığı her yere ağaç dikmek istiyoruz. Çiftçiye destek var ama ilçe olduğumuz için mevzuata uymak zorundayız. Yoksa biz de çiftçimize destek olmak istiyoruz. Yine 8 Mart’ta Sanat Sokağı’nda büyük bir projemiz var. Kafe ve yeşil alan olarak. O da ihaleye çıkacak. Yine büyük bir park projemiz bitmek üzere onun çalışması yapılıyor. Üç dönüm arsa üzerine kadın spor kompleksi bitti. Kompleksin içinde basketbol, voleybol ve yüzme havuzu var. Aynı zamanda çocuklar içinde yüzme havuzu var. Anneler geldiğinde çocuklarını da getirebilsinler onlar da yararlansın diye. Erkekler için de bir spor kompleks projemiz bitti. Bir kütüphanemiz var. Mahallelerde de Bilgi Evi dediğimiz yerler var. Her mahallemizde bunu açmak istiyoruz” diye konuştu.

‘BELEDİYEYİ 300 MİLYON TL BORÇ İLE ALMIŞTIK’

Fidan, “Sanayi sitesi projemiz var. Hayata geçirip istihdam sağlayacağız. Tarım projelerimiz var. Sera yapmak gibi bir fikrimiz ve köylere dönük de çalışmamız var. Köyler tarım için daha yatkın. Aynı zamanda tüm kanalizasyon giderlerini temizleyecektik ama onay gelmedi. Alternatif olarak biz boruları götüreceğiz. Kamulaştırma yapamazsak da kanalın etrafına dolgu yapıp ağaç dikeceğiz. Çünkü en azından o zararı en aza indirebilelim. Bizim tüm söylediğimiz projeler 2024’e kadar bitirmek istediğimiz hedeflerimizdir. Önümüzdeki dönemde gelecek belediye başkanı daha rahat çalışmalar yürütsün diye. Biz burayı yaklaşık 250-300 milyon borçla devraldık diyebiliriz ve bir yandan da bu borcu ödüyoruz. Her yıl yaklaşık 1 milyon borç kesintisi oluyor. Burayı devraldığımızda sokağı bozulmayan mahalle kalmamıştı. Biz yüzde doksanını kurtardık. Bizim Kadın Danışma Merkezi gibi birçok kurumumuz hibe edilmişti. Gençlik Merkezimiz vardı fakat kayyum üç bölüme ayırmıştı. Her kısmı bir kuruma verilmişti” dedi.

‘EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ VATANDAŞLARIMIZ’

Fidan, “Mülki amirlere bir türlü yaklaşamıyorduk. Bize olumsuz dönüş yapıyorlardı. Gelen tüm kaymakamlardan görüşme talep ediyorduk fakat hep bizi oyalıyorlardı. Tüm esnaflarla görüşüp, bizimle görüşmüyorlardı. Biz En büyük desteği halkımızdan alıyoruz. Yirmi dört saat halkımız için çalışmaktayız. Biz bir de 10 tane de yolcu taşıma minibüsü satın almıştık, onu da belirteyim. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize 2 tane büyük otobüs hibe etti. Onlara da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.