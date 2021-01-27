Silme işlemi, HDP Milletvekili İmir telefonu aldığı gün yapılmış 

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in, terör örgütü üyesi Ercan Oğuz’un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, delilleri yok etme amaçlı el çabukluğuyla aldığı cep telefonunda; terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı ve örgütsel içerikli birçok yazışma tespit edildi. Siber Daire Başkanlığı’nca incelemelerin sürdüğü cep telefonundaki bu verilerin, İmir’in cihazı aldığı gün silindiği ortaya çıktı.

​Olay, 28 Kasım 2020’de Cizre ilçesinde meydana geldi. Hakkında ‘terör örgütüne üye olmak’ ve ‘propaganda’ suçlarından yakalanma kararı bulunan Ercan Oğuz, gözaltına alındığı sırada HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir de polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alıp, delilleri yok etmeye çalıştı. Gözaltına alınan Oğuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Ercan Oğuz’un gözaltına alındığına ilişkin görüntüleri izledi. Görüntülerden, HDP Milletvekili Nuran İmir’in, Oğuz’un cep telefonunu aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Ercan Oğuz hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Oğuz, 8 Aralık’ta Şırnak kent merkezine geldiği sırada, yol kontrolü yapan polis ekiplerince yakalandı. İlk gözaltına alındığı sırada İmir’in cebinden aldığı telefonu da ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında HDP’li İmir’in aldığı cep telefonu incelendi. Terör örgütü PKK mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı, terör örgütüne müzahir haber ajansına ait haber içerikleri ve fotoğraflar, sözde Kürdistan bayrağı fotoğrafları, örgütü simgeleyen bez parçaları, yasaklı yayınlar listesinde bulunan kitaplar, örgütsel içerikli birçok yazışma, doküman, fotoğraf ve video telefonda tespit edildi.

VERİLER MİLLETVEKİLİNİN CEP TELEFONUNU ALDIĞI GÜN SİLİNMİŞ

Siber Suçlarla Daire Başkanlığı’nca incelemesi devam eden cep telefonundaki tüm örgütsel verilerin, Oğuz gözaltına alındığı sırada İmir’in cebinden cihazı aldığı gün silindiği ortaya çıktı.

Şüpheli Ercan Oğuz’un üzerinden içinde suç delilleri olduğu değerlendirilen cep telefonunun ele geçirilmesini engellemek ve suç delillerini karartmak amacıyla eylemde bulunduğu iddia edilen HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir hakkında, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan soruşturma evrakı, 2 Aralık’ta ‘yetkisizlik’ kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’na gönderildi.

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