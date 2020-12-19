Silivri’deki otomobil yangınında kundaklama şüphesi: 1 gözaltı

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL,(DHA) SİLİVRİ’deki otomobil yangınında bir kişi kundaklama şüphelisi olarak jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

Silivri’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Olay, saat 21.00 sıralarında Fener Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, park halindeki otomobil kundaklama sonucu alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine İBB Silivri İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

“KARDEŞİNİN İNTİKAMINI ALMAYA ÇALIŞIYOR” İDDİASI

Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu otomobili kundakladığı iddiasıyla E. T. evinde gözaltına alındı.

Silivri’de Fener Mahallesi’nde 5 Şubat tarihinde 28 yaşındaki Eray Tömen evine gittiği sırada İ. E. tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü. Eray Tömen’in ağabeyi olan E. T., kardeşinin intikamını almak amacıyla İ. E.’nin ailesine ait otomobili kundakladığı şüphesiyle Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince evinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

