Silivri’de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ’de özel halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıraların D 100 karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Özel halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 1 sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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