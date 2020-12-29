Silivri’de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi alkol satışı yapan iş yerlerine kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri Silivri Gümüşyaka Mahallesinde raf ve dolaplarda bulunan içki şişelerini tek tek kontrol etti. Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği öğrenildi.

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