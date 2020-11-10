Silivri’de yavru kediyi kurtarma operasyonu

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ’de iki duvar arasındaki 3 metrelik kanala düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Restoran işletmecisi Ömer Tabala, iş yerlerinin iki duvarı arasındaki kanala düşen yavru kedinin sıkışarak dışarı çıkamadığını Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği(HAYKUR-DER) ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine gelen derneğin ekipleri, çalışma yapmalarına rağmen yavru kediye ulaşamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yılan kamera ile yavru kedinin, çatı arasındaki bir boşluktan, 3 metre derinlikte iki duvar arasında oluşan dar kanala düşerek sıkıştığını tespit etti. İtfaiye ekipleri bunun üzerine duvarı zeminden keserek yavru kediye ulaşarak, onu kurtardı.

(FOTOĞRAF)