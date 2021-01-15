Silivri’de TIR kazası kamerada

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi TEM bağlantı yolunda meydana geldi. 07 GZZ 91 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkartılan sürücü hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından sürücü ayakta tedavi edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bariyere çarpan TIR’ın devrilerek sürüklendiği görülüyor.

(FOTOĞRAF)