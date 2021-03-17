Silivri’de telefon direğinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ’de telefon direğine çıkarak yağmurda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Selimpaşa Mahallesi 2035 Sokak’ta bulunan cami bahçesinde yaşandı. Yavru kedinin telefon direğinde mahsur kaldığı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB Silivri İtfaiyesi Kurtarma ekibi, mahsur kalan yavru kediyi indirerek, kurtardı. İtfaiye ekibi yavru kediye yiyecek ve su verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.
(FOTOĞRAF)