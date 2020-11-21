Silivri’de sokağa çıkma yasağı

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,(DHA) TÜM yurtta olduğu gibi İstanbul’da da 20.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklar boş kaldı. Silivri’de yasağın başlamasıyla birlikte cadde, sokak ve sahiller sessizliğe büründü.

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