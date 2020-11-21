Silivri’de sokağa çıkma yasağı

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,(DHA) TÜM yurtta olduğu gibi İstanbul’da da 20.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklar boş kaldı. Silivri’de yasağın başlamasıyla birlikte cadde, sokak ve sahiller sessizliğe büründü.
Mahmut DOĞAN/ LEFKOŞA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş’ı ziyaret etti.umhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan,...
ASKİ Genel Müdürlüğünün aşırı yağışlarda su baskınlarının yaşandığı Erler Mahallesi’nde yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları hızla ilerliyor. 20 yıldır yaşanan su baskınlarına son verecek imalatları gerçekleştiren ASKİ ekipleri, yer yer 10 metre derinlikte devam eden çalışmalarda sona yaklaştı.
ESKİŞEHİR(DHA)- ESKİŞEHİR’de tartıştığı kardeşi Emrah T. (19) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan evli ve 1 çocuk annesi Hasret Yüksekkavas (32) tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti....
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, bisikletleri çarpışıp yaralanan çocuklardan Çağdaş Arda Demir’i, babası ambulans gelene kadar yanına yatarak, teselli etti.
Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Çağdaş...