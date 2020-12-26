Silivri’de sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,(DHA) SİLİVRİ’de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de bölge trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor. Silivri Bölge Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu’nda sürücüleri durdurarak ehliyet, kimlik ve izin belgesi denetimi yaptı. Denetimler sırasında zaman zaman trafikte yoğunluk oluştuğu da görüldü.

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