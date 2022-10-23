Silivri’de silahlı çatışma çıktı, 2 polis yaralandı

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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL’DA cinayet zanlısı olarak aranan 2 kişinin Silivri’de bir adreste saklandıklarının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 2 polis yaralandı. Polise ateş açan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Silivri’de meydana geldi. Cinayet zanlısı olarak aranan T. T. ve N. T.’nin saklandığı adresi tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında adreste bulunanlar tarafından polise ateş açılması sonucu Komiser Yardımcısı A. N. ve polis memuru A. K. yaralandı. Yaralanan polisler Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisle çatışmaya giren T.T, N.T ve C.E isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, cinayet olayı şüphelisi (T.T) ve (N.T) isimli şahısların bulunduğu tespit edilen Silivri ilçemizdeki bir adrese, bugün saat 18.30 sıralarında operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda şahısların ekiplerimize yönelik ateşle karşılık vermeleri sonucu Komiser Yardımcısı (A.N) silahla, Polis Memuru (A.K) ise düşme sonucu yaralanmıştır. Yaralanan görevlilerimiz ivedilikle hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Personelimize silahlı saldırıda bulunan (T.T), (N.T) ve (C.E) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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(FOTOĞRAF)