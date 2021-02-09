Silivri’de sahil su altında kaldı

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,(DHA) SİLİVRİ’de fırtınayla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı.

Silivri’de fırtına sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkii sahili, oluşan dev dalgalarla su altında kaldı. Fırtınayla devrilen bir ağaç da denize düştü. Dalgalar kıyıdaki kaldırım taşlarını da söktü.

(FOTOĞRAFLAR)