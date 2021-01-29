Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, (DHA) – SİLİVRİ’de Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki duba koparak karaya oturdu.
Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamasında, “Silivri Selimpaşa önlerinde Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki dubanın koparak karaya oturduğu ihbarını alan kara tahlisiye ekibimiz, Kurtarma-2 Römorkörümüz ve KEGM botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi” ifadeleri yer aldı.
Silivri’de römorkör yedeğindeki duba koparak karaya oturdu
Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, (DHA) – SİLİVRİ’de Fırtına-2 römorkörü yedeğindeki duba koparak karaya oturdu.