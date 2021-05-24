Silivri’de oğlu bıçaklanarak öldürülen anne: Yarası kapanmaz, acılar içerisindeyim

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA) Silivri’de tartıştığı kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen ve 23’üncü doğum gününde toprağa verilen Mertcan Kaya’nın acılı anne babası, tutuklanan 8 kişiye en ağır ceza verilmesini istedi. Beraberlerinde kendilerine destek verenler ile Silivri Adliyesi önünde açıklama yapan baba Akın Kaya, gözyaşları içinde “Bir oğlumun öldüğü bir oğlumun da ölümle mücadele ettiği bu vahşeti kimler yaşattıysa Allah’ından bulsun. Ben oğullarımın kanı yerde kalmasını istemiyorum” derken anne Filiz Kaya, “Yarası kapanmaz, acılar içerisindeyim. Türkiye Cumhuriyeti Adalet’ine güveniyorum” şeklinde konuştu.

Olay, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi Kumluk Mevkisi’nde yaşandı. Kardeşler Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya, 8 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçaklanarak ağır yaralanan kardeşlerden Mertcan Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Metehan Vehbi Kaya ise tedaviye alındı.

SİLİVRİ ADLİYESİ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Bir oğulları ölen bir oğulları ise hastanede yaşam mücadelesi veren Kaya ailesi, bugün Silivri Adliyesi önünde açıklama yaptı. Mertcan’ın arkadaşları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı basın açıklamasında ailenin avukatı Tuncay Demir, “Olağanüstü bir dayanışma gösterildi, bugün burada. Toplum Mertcan Kaya’nın acısını yaşayan ailesi için kenetlendi. Bu kenetlenme birlik beraberlik, bizim için inanılmaz önemli. Bu olayda 8 failin tutuklandığını buradan duyurmak istiyorum. Mevcut ceza kanununda en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız. Mertcan Kaya’lar ölmesin, şiddet özendirilmesin” dedi.

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BABA AKIN KAYA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Acılı baba Akın Kaya ise gözyaşlarını hâkim olamayınca konuşma metnini, Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu (ŞİDEF) Genel Başkanı Serkan, Açıklama metninde “Bir oğlumun öldüğü bir oğlumun da ölümle mücadele ettiği bu vahşeti kimler yaşattıysa Allah’ından bulsun. Benim ilk andan itibaren tek bir isteğim vardı, adaletin yerini bulmasıydı. Devletimizin tüm birimlerinden Allah razısı olsun. Soruşturmayı itinayla takip ettiler. Bir nebze olsa bile içime su serptiler. Ben oğullarımın kanı yerde kalmasını istemiyorum. Devletimiz hak ettikleri cezaları vereceğine güvenim ve irtibatım tamdır. Bu olayın peşini ne ben nede Devletimiz bırakmayacağını sonsuz inanıyor ve güveniyorum. Tanıyan ve tanımayan herkes bana destek verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Mertcan Kaya’nın annesi Filiz Kaya ise, “Yarası kapanmaz, acılar içerisindeyim. Türkiye Cumhuriyeti Adalet’ine güveniyorum” ifadelerini kullandı.

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