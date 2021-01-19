Silivri’de kuyumcu soyguncuyu vurdu-1

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA) SİLİVRİ’de kuyumcuya gelen silahlı kişi soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu, şüpheliyi silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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