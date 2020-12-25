Silivri’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,(DHA) – SİLİVRİ’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kınalı mevkii E-5 Edirne istikametinde meydana geldi. Tuncay P.’nin kullandığı 34 DY 4585 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Kazada, otomobildeki 5 kişi araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İBB Çanta ve Değirmenköy İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 5 kişiyi kurtardı. İlk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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