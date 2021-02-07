Silivri’de kısıtlamada okey oynayanlara 3 bin 600 lira idari para cezası

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ’de sokağa çıkma yasağına rağmen bir kafede okey oynayıp alkol alan 4 kişiye toplam 3 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okey oynanıyor bilgisi üzerine Piri Mehmet Paşa Mahallesi Oğuzhan Sokak’ta bulunan bir kafeye dün, saat 20.00 sıralarında denetim yaptı. Kafede bulunan 4 kişinin okey oynadıkları, alkol aldıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi. Polis, 4 kişiye 900’er lira olmak üzere toplamda 3 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

(FOTOĞRAF)