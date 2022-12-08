Silivri’de kaçak tütün operasyonu

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Derya EVREN / İSTANBUL, (DHA) – SİLİVRİ’de 3 farklı adrese yapılan baskınlarda 185 kilogram 500 gram kaçak tütün, 39 bin 920 dolu, 178 bin 400 boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri’de Alibey Mahallesi’nde bazı adreslerde kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığını belirleyen polis, dün 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 105 kilogram paketlenmiş tütün, 80 kilogram 500 gram kıyılmış tütün, 39 bin 920 dal dolu makaron, 178 bin 400 dal boş makaron, 4 adet sigara sarma makinası, 3 adet hava kompresörü, 27 adet mükerrer olarak kullanılacağı değerlendirilen “TADAB” ibareli bandrol, paketleme için kullanılan ve ağırlığı 320 gram gelen kilitli poşet ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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