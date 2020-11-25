Silivri’de jandarma ve polis ekipleri kadın destek uygulamasını tanıttı

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA- KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Silivri’de stant açtı. Ekipler Silivrili kadınlara, uygulamayı anlatıp, şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi. Silivri’deki AVM’lerde açılan stantlarda kadınlara KADES anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES uygulaması kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda tek tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilme imkanı sağlıyor. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.