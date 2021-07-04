Silivri’de iki mezar arasına sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,(DHA)- Silivri’de mezarlıkta yavru köpeklerin sıkıştığı ihbarı alan itfaiyesi ekipleri, iki yavru köpeği uzun uğraşları sonucunda kurtardı.

Silivri Ali Bey Mahallesi’ndeki mezarlıkta yavru köpeklerin iki mezar arasına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB Silivri İtfaiye ekipleri, sıkışan yavru köpeklerin kurtarılması çalışma başlattı. İtfaiye erlerinin yoğun çalışmasının ardından 2 yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Yavru köpekler daha sonra itfaiye istasyonuna götürüldü. Burada yiyecek ve süt verdikten sonra, Silivri Belediyesi Barınak ekiplerine tedavilerin yapılması için teslim etti. Yavru köpeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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