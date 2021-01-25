Silivri’de fırtına: dev dalgalar oluştu

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,(DHA) SİLİVRİ’de sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğleden sonra etkisini arttırdı. Şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Silivri’de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve yağmur nedeniyle sahil boyunda yer yer su birikintileri ve boyu 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgaların etkisiyle bir balıkçı teknesi batarken, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ayrıca yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

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