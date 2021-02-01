Silivri’de depo olarak kullanılan darede yangın

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,(DHA) SİLİVRİ’de, sebze-meyve deposu olarak kullanılan 3 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu dairede hasar oluştu.

Yangın, öğleden sonra Yeni Mahalle Cumhuriyet Sokak’ta meyve-sebze deposu olarak kullanılan 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu depo olarak kullanılan dairede hasar oluştu.

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