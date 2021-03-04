Silivri’de cezaevinden izin çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’in çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan 7 barajdaki aktif kullanılabilir su miktarının yaklaşık 145 milyon metreküp olduğunu açıkladı. Ankara barajlarında geçen yılın aynı dönemine göre 50 milyon metreküp daha az su bulunduğuna dikkat çeken Öztürk, su tüketiminde tasarruf çağrısı yaptı.