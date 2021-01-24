Silivri’de çatı yangını

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu çatı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Fener Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada çıktı. Çatı katından dumanların çıktığını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sevk edilen İBB Silivri İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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