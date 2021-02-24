Silivri’de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı

Mart ayından bu yana ilçe genelinde yaptığı hizmetlerle vatandaşa pandemi sürecinde tam destek sunan Yenimahalle Belediyesi, 11 ayda kendi tesisinde kendi personelleri ile ürettiği 2 milyona yakın maske ile 15 tondan fazla dezenfektanı ilçe sakinlerine dağıttı.