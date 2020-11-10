Silivri’de Ata’ya saygı duruşu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasına ilişkin, "Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun" dedi.