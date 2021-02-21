Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVİR’de ev balkonundaki kapının demirlerine kafasını sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Yeni Mahalle Varnalı Caddesi’nde bulunan altı katlı binanın birinci katında meydana geldi. Evinde oyun oynayan 6 yaşındaki Enes A. kafasını balkondaki kapının demirlerine sıkıştırdı. Çocuğu kurtaramayan aile, ihbarda bulunması üzerine olay gerine gelen İBB Silivri İtfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu Enes A. yara almadan kurtarıldı. Enes A. kendisini kurtaran itfaiye görevlisinin “Bir yerin ağrıdı mı?” sorusuna, “Ağrımadı da, korktum birazcık” diye cevap verdi.
Silivri’de 6 yaşındaki çocuğun kafası kapı demirine sıkıştı
Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVİR’de ev balkonundaki kapının demirlerine kafasını sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Yeni Mahalle Varnalı Caddesi’nde bulunan altı katlı binanın birinci katında meydana geldi. Evinde oyun oynayan 6 yaşındaki Enes A. kafasını balkondaki kapının demirlerine sıkıştırdı. Çocuğu kurtaramayan aile, ihbarda bulunması üzerine olay gerine gelen İBB Silivri İtfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu Enes A. yara almadan kurtarıldı. Enes A. kendisini kurtaran itfaiye görevlisinin “Bir yerin ağrıdı mı?” sorusuna, “Ağrımadı da, korktum birazcık” diye cevap verdi.