Silivri’de 4 farklı noktada anız yangını

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,( DHA )- SİLİVRİ’DE dört farklı noktada çıkan anız yangınlarında yaklaşık 15 dönüm arazi zarar gördü. Çıkan yangınlar itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Yenimahalle’de bulunan bir tarlada çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü. Çıkan anız yangını ile ilgili bir şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Şüphelinin, ifadesinin ardından karakoldan serbest kaldığı öğrenildi. Ayrıca Fener Mahallesinde iki ayrı noktada, Kınalı mevkiinde ise bir başka noktada daha anız yandı. Çıkan anız yangınlarına Çatalca Orman Aracı ve İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. İlçede 4 ayrı noktada çıkan anız yangınlarında yaklaşık 15 dönümlük arazi zarar gördü.

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