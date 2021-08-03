Silivri’de 25 bin liralık ahşap malzeme çalan şüpheli yakalandı

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ’de, 25 bin lira değerinde kalıp yapımında kullanılan ahşap malzeme çalındı. Hırsızlık şüphelisi B.S. yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri Cumhuriyet Mahallesi’nde 28 Temmuz’da M.K.’ya ait 25 bin lira değerinde kalıp yapımında kullanılan ahşap malzemeler çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerin olay yerine kamyonetle geldikleri ve malzemeleri kamyonete yükledikten sonra olay yerinden ayrıldıkları belirlendi. Kamyonetin sahte olduğu tespit edilen plaka bilgileri üzerinden yapılan araştırmalar sonucu aracın gerçek plakasını tespit eden ekipler, araç sahibi B.S.’yi bugün Avcılar’daki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli B.S. “Açıktan Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi.

- Reklam -

(Fotoğraf)