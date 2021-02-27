Silivri’de 18 göçmen yakalandı

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri’de Mısır ve Pakistan uyruklu 18 kaçak göçmen, trafik denetleme noktası önündeki uygulamada durdurulan minibüste yakalandı.

Edirne’den minibüsle İstanbul’a giden yabancı uyruklu göçmenler, Silivri Bölge Trafik Denetleme istasyonu önündeki denetim noktasında yakalandı. Denetim noktasında saat 12.00 sıralarında şüphelendikleri minibüsü durduran ekipler, 18 göçmen olduğunu fark etti. Göçmenler gözaltına alınarak, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

