Silivri Belediye Başkanı Yılmaz : Sizleri köylü kardeşlerime havale ediyorum

İSTANBUL, (DHA) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yetersiz dere ıslahı çalışmalarına vurgu yaparak İSKİ’yi göreve davet etti. İstanbul’daki 33 köyü de kapsayan indirimli tarifeden su kullanımına ilişkin TBMM’de çıkarılan yasayı hatırlatan Yılmaz, Cumhur İttifakı milletvekillerine teşekkür ederken, Meclis’te ret oyu veren CHP, İYİ Parti ve HDP’ye “Sizleri köylü kardeşlerime havale ediyorum” diye seslendi.

İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB 2020 yılı Kasım ayı Meclisi 2. oturumunda yaptığı konuşmada, İSKİ hizmetlerine yönelik eleştiri ve önerilerde bulundu. Altyapı, içme suyu, atık su, dere ıslahları ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusuna değinen Başkan Yılmaz, İSKİ’nin 2021 programında sadece 25 km dere ıslahı çalışması planlanmasına tepki göstererek, “25 km dere ıslahı İstanbul için yeterli mi? Yalnız Silivri’de 25 km’den daha fazla ıslah edilmeyi bekleyen dere var. İstanbul için 25 km dere ıslahı hedefi koymanız çok doğru bir perspektif değil” ifadelerini kullandı.

“ŞİLE’DEN SİLİVRİ’YE TÜM DERELER ISLAH EDİLMELİDİR”

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu’nun sunumundan sonra kürsüye gelen Volkan Yılmaz, İstanbullular’ın beklentilerini dile getirdi ve yatırım çağrısı yaptı. “Çağımızın en tehlikeli sorunlarından birisi, çevrenin, doğanın, suyun velhasıl her şeyin biz insanlar eli ile kirletilmesidir” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediyemizin marka değeri, göz bebeği olan İSKİ, İstanbulumuzun içme suyu ve atık sularını yöneterek çok önemli hizmetler yapmaktadır. Haliç’in kaderini değiştiren, sahillerine yaklaşılamayan Marmara Denizi’nin tekraren canlanmasında büyük proje ve yatırımları gerçekleştirmiş olan İSKİ’nin, dünden bugüne bütün çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür borcumuz vardır. Hepsine, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İstanbulumuzda içme suyu ve alt yapı hizmetleri aksatılmadan yürütülmelidir. Bu bağlamda; yeni içme suyu ve atık su yatırımları yapılmalıdır. İleri biyolojik arıtma tesisleri yapılmalıdır. Şile’den Silivri’ye tüm dereler ıslah edilmelidir. Dere ıslahlarından sonra taşkın alanları realize edilmelidir. Temiz, kaliteli ve yeterli su kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Ve tüm bu yatırımlar mazeretsiz bir şekilde İSKİ tarafından hayata geçirilmelidir.”

“TAŞKIN ALANLARI İVEDİLİKLE REALİZE EDİLMELİDİR”

Silivri’de yaşanan taşkınlara ve bu taşkınların sebeplerine de değinen Yılmaz, “Temiz bir doğa için 1 m3 atık su bile arıtma tesislerimizden geçmeksizin denizlerimize akıtılmasını kabul edemeyiz. Türkiye’de 1 m2 alana 1 saat içerisinde en fazla yağış alan iki ilçe İstanbulumuzda. Bunun biri Silivri, ikincisi Çatalca” diye konuştu.

Volkan Yılmaz, “Bir yıldır İSKİ ile görüşüyoruz taşkın alanlarının realize edilmesi için. Bu neden önemli? Taşkın alanında evi olan vatandaşlarımız şuan apartmanlarını, konutlarını yıktıklarında, yapı yasağından dolayı onlara ruhsat veremediğimiz için kentsel dönüşüm arzulasalar bile yapamıyorlar ve tabutluklarda oturmaya devam ediyorlar. İBB’nin büyük bir ivedilikle aklın ve bilimin ışığında bu problemi çözmesini talep ediyoruz. Denize 42 km sahili olan Silivri’mizin Gümüşyaka Mahallesi’nde alınan su değerleri hep kirli çıkıyor. Mahallede atık sular artıma tesisine gitmeden ilkel bir şekilde Marmara Denizine akmaktadır. Bu bölgedeki atık sular acil bir şekilde bir tünelle biyolojik arıtmaya bağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“SİZLERİ MİLLETİN EFENDİSİ OLAN KÖYLÜ KARDEŞLERİME HAVALE EDİYORUM!”

Konuşmasında, köy statüsünde bulunan mahallelerin indirimli su kullanması yönünde İBB meclisine verilen teklifi de hatırlatan Başkan Yılmaz, “Kasım 2019’da bu meclis çatısı altında MHP Grubu olarak bir teklif sunmuş ve bu teklifi oy birliği ile kabul etmiştik. Ama sonrasında İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu tarafından anlamsız ve yetkisiz bir şekilde meclise iade edilmişti. Neydi bu teklif? İstanbul’un 13 ilçesindeki 33 köydeki domatesi, marulu, ineği sulayan su ile, kimsenin zenginliğinde gözümüz yok Beşiktaş’ta, Kadıköy’de, Bakırköy’deki yüzme havuzunu dolduran suyun aynı fiyatta olamayacağıydı. Çiftçiye, köylüye indirimli su vermeye, onları desteklemeye devam etmeliydik. Ama maalesef 1 yıldır İSKİ çiftçiye, hayvancıya pahalı su vermeye devam ediyor. Neymiş, bize zimmet çıkarmış. Neymiş efendim, TBMM bu konuda yasa çıkarmalıymış. CHP ve İyi Partili meclis üyeleri size sesleniyorum. Topu taca attınız, minderden kaçtınız ve her zamanki gibi sınıfta kaldınız! Cumhur İttifakı milletvekilleri de bizim taleplerimiz neticesinde bu konuyu da içerisine alan ‘Kırsal Mahalle’ statüsüne kavuşturulacak yerleşim birimlerindeki su tarifesinin, normal tarifenin 1/4 kadar olacağı yasayı TBMM’de çıkarttı. Bu vesile ile AK Parti ve MHP milletvekillerimize dezavantajlı durumda olan çiftçilerimiz, hayvancılarımız ve köylülerimiz adına teşekkür ediyorum. Esasında sizlere de teşekkür etmek isterdim ama CHP, İyi Parti ve HDP milletvekilleri bu yasaya ret oyu verdikleri için sizlere teşekkür edemiyorum ve sizi İstanbul kırsalındaki geçimini tarımla sürdüren ‘Milletin efendisi olan köylü’ kardeşlerime havale ediyorum. Köylüye, çiftçiye büyük kolaylıklar ve destek içeren ‘Kırsal Mahalle Yasasını’ daha sonra detaylı bir şekilde konuşacağız” dedi.

“SİZ KENDİNİZİ DÜZELTMEDEN BEN SİZİ NASIL DÜZELTEYİM!”

TBMM’de oylanan Kırsal Mahalle Statüsüne ret oyu veren millet ittifakı üyesi partilere yönelik eleştirisi sırasında, Başkan Yılmaz’ın konuşmasını bölerek söylemlerini düzeltmesini isteyen İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’a cevap veren Yılmaz, “CHP, İyi Parti ve HDP ret oyu verdi. Verdiğiniz ret oyunu nasıl düzelteyim. Siz kendinizi düzeltmezseniz ben sizi nasıl düzelteyim. Köylüye, çiftçiye, üreticiye ret dediniz mi? Ret dediniz. Biz bir yıldır su fiyatlarının düzelmesi için mücadele veriyoruz. Meclise bir yasa tasarısı ile bunu getirin dediniz, getirdik. Niye hayır dediniz? Bu yasa yalnızca suyu barındırmıyor. Köylünün oğlu için, kızı için, yapacağı evlerin imar ve ruhsat harçlarından muaf tutuyor, gelir vergisinden muaf tutuyor. Bu yasa belediyemizin gelirinin azalmasına sebep olmasına rağmen ben buna razıyım. Ama o köylere hizmet etmeye, çiftçinin, köylünün yanında olmaya devam edeceğim. Hamasi bir şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir.’ sözünü tekrar edeceksiniz, köylünün yanında olmaya, onun yanında saf tutmaya gelince ortalıktan kaybolacaksınız. Biz tarımın, biz üreticinin, biz köylümüzün, biz dezavantajlı tüm grupların sesi olmaya devam edeceğiz. Bundan hiçbir İstanbullu hemşerimizin şüphesi olmasın. İstanbul için taş üzerine taş koyan herkese, İSKİ’yi marka bir değer yapan tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, şu anki yönetimin de İSKİ’nin değerini iyi anlayıp bu yönde çalışmalar yapmasını temenni ediyorum. MHP grubu olarak İSKİ’nin İstanbul’a, çevreye, doğaya ve insana yapacağı tüm yatırımları için destek olacağımıza buradan söz veriyorum” diye konuştu.

“SU TASARRUFU İLE İSTANBUL’UN SU KAYNAKLARINI ARTIRABİLİRSİNİZ”

Başkan Yılmaz’ın değindiği konulardan biri de suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik oldu. “İSKİ su tasarrufunu teşvik edecek tarifeler üretmeli” diyen Başkan Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti: “İstanbulumuz her geçen gün büyüyor, nüfusu da artıyor. Buna paralel olarak da su ihtiyacımız artarak büyüyor. Fakat su kaynaklarımız aynı oranda artmıyor. Bunun sonucunda da Melen gibi çok yüksek maliyetli projelerle İstanbul’un su ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Esasında hep beraber atladığımız bir konu var. Hiçbir yatırım yapmadan, hiçbir finansal yatırım ihtiyacı olmadan İstanbul’un su kaynaklarını artırabilirsiniz. Nasıl mı? Hiç bahsetmediğiniz tasarrufla. İSKİ bu kapsamda su tasarrufunu özendirecek fiyatlama çalışmalarını geliştirerek yapmalıdır. İSKİ kamu spotları ile su tasarrufunu özendirmelidir. İSKİ ilkokullarımızda su tasarrufu ile ilgili eğitim çalışmaları yapmalıdır. İBB binaları yağmur sularını topluyor mu? Buradan sormak istiyorum.”

“İSTANBUL İÇİN 25 KM DERE ISLAHI YETERLİ Mİ?”

İBB Meclisinde yaptığı konuşmada İSKİ’nin 2021 yılı bütçesinde dere ıslahı için İstanbul genelinde sadece 25 km dere ıslahı yatırımı planlanmasını da eleştiren Volkan Yılmaz, “2021 yılında 25 km dere ıslahı yapılacağından bahsettiniz. 25 km dere ıslahı İstanbul için yeterli mi? Yalnız Silivri’de 25 km’den daha fazla ıslah edilmeye bekleyen dere var. İstanbul için 25 km dere ıslahı hedefi koymanız bence İSKİ için çok doğru bir perspektif değil. Şile’den Silivri’ye kadar bütün derelerin ivedilikle ıslah edilmesi gerekli. 2009 yılında Silivri Selimpaşa’da annesinin elinden kayarak deniz sularına karışan bir yavrumuz vardı. O selde onu kaybettik. Niye? O dereler ıslah edilmedi diye” şeklinde uyarıda bulundu.

SU ZAMMINA “MAHO AĞA” BENZETMESİ

Konuşmasının sonunda İBB tarafından suya yapılan zamları da eleştiren Yılmaz, şöyle konuştu: “Hiçbir idareci zam yapmak istemez. Ama az önce İSKİ Genel Müdürümüz Raif Mermutlu’nun tablolarla anlattığı zam hikayesi Banker Bilo filminde Maho’nun Bilo’ya ‘Yaptım ama hele bi sor niye yaptım.” repliğini hatırlattı. “Diyorsunuz ki, yüzde 25 üstüne her ay enflasyon. El insaf. İSKİ denk bütçe ile yönetilmesi gereken bir kurum. Ben İSKİ’nin bütçe fazlası vermesini istemiyorum. Verdiği bütçe fazlasını da İBB’ye aktarmasını istemiyorum. Tabii ki İSKİ’nin borçlanması hiçbir Türk vatandaşı gibi beni de mutlu etmez. Denk bütçeli bir İSKİ için bu zam olayını özellikle İBB Başkanının da içerisinde olduğu bir istişare mekanizması ile çözülebileceğine inanıyorum.”