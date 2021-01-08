Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- Deprem başta olmak üzere yaşanabilecek afet durumu karşısında etkin mücadele vermek, afet bilinci oluşturmak ve Silivri’yi depreme hazır bir kent haline getirmek adına Silivri Afet Koordinasyon Merkezi açıldı.

Doğal afetler sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklarla hızlı ve etkin mücadele etmek amacıyla Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatlarıyla yapımına başlanan Afet Koordinasyon Merkezi hizmete girdi. K9 arama köpeklerinin, arama kurtarma, eğitmen ve enkaz kaldırmadan oluşan 100 kişilik ekibin, kriz yönetim odası ve haber merkezinde şehir kameralarından canlı görüntülerin aktarılacağı, 9 araç ve ekipmanların yer alacağı, 700 metrekare alan üzerine kurulu Silivri Afet Koordinasyon Merkezi (S.A.K.) tamamen bağış usulü ile yapıldı. Merkezin açılışında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu merkez Silivri için çok önemli. Olası bir İstanbul depreminde en fazla etkilenecek bölgelerin başında ilçemiz geliyor. Depreme hazırlık ve sonrası için yapmamız gerekenler var. Deprem sonrası yapılacak her şey bu merkezden yürütülecek. Bu bina 2,5 milyon liraya mal oldu ancak belediyenin cebinden para çıkmadı. Her şeyi hayırseverler üstlendi” diye konuştu.

AFETTEN KAÇMAK MÜMKÜN DEĞİL; 72 SAATİ İYİ PLANLAMAK GEREKİYOR

Afetten kaçmanın mümkün olmadığına değinen Silivri Kaymakamı Ali Partal ise, “Afetten kaçmamız mümkün değil, riskleri azaltmamız gerekiyor. Bununla ilgili kamuda bulunan ne kadar binamız varsa bunları güçlendirmenin ve yenilemeniz gerekiyor. Vatandaşın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Afetlerde ilk 6 saat çok önemli. Silivri depreminde bunu yaşadık. Bütün vatandaşlar önce çocuklarını almaya koştu, trafik kilitlendi. Büyük bir afette trafik açık olmalı. Kurtarma ekiplerimizin ulaşması gerekiyor. İlk 6 saatte araç kullanmamak gerekiyor. 72 saati iyi planlamak gerekiyor. İletişim planı oluşturmamız gerekiyor. Vatandaşımıza anlatmamız gereken çok şey var. Merkezin yapımına katkı sağlayan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİRÇOK RİSK BU MERKEZDE BERTARAF EDİLECEK

Yerel yöneticilerin doğal afetler ve sonrası için hazırlık yapmakla görevli olduğuna dikkat çeken Volkan Yılmaz, “Biz deprem, sel, su baskını, heyelan gibi birçok doğal afetin riskini barından Silivri ilçesindeyiz. Dolayısıyla deprem öncesi yaptığımız çalışmaları, kentsel dönüşüm, bina yenilemeyi yerine getirirken doğa afetinden sonra da bir canın ne kadar önemli olduğundan hareketle Silivri Afet Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptık. 700 metrekare üzerine kurulu alan, ilk 72 saatte neler yapılacağına karar verildiği kriz masasından tutun, Silivri’nin 7-24 kameralarla izlendiği, şehrin güvenliğinden afet risklerine kadar birçok riskin bertaraf edildiği bir sistem” dedi.

GÖNÜLLÜ ARAMA KURTARMA EKİBİ KURMAYI HEDEFLİYORUZ

Merkezle birlikte eğitim hizmeti de vereceklerini söyleyen Yılmaz, “SAK aracılığıyla afetlere dayanıklı bir şehir yaparken afet sonrasında da gönüllülerle, arama kurtarma ekiplerinin verdiği eğitimlerle okullarımıza, fabrikalarımıza, STK’larımıza vereceğimiz eğitimlerle de gönüllü arama kurtarma ekibi kurmayı hedefliyoruz.Silivri’nin dışında olacak doğal afetlere de hem Türkiye’ye hem de din, dil, ırk, mezhep ayırmadan dünyanın neresinde acı yaşanıyorsa Silivri Arama Kurtarma Ekipleri oraya hareket edebilecek” ifadelerini kullandı.

2,5 MİLYON LİRAYA MAL OLDU; BAĞIŞ USULÜ İLE YAPILDI

Silivri’de mali disipline önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz, “Silivri’nin kaynaklarını tasarruf ediyor ve düzgün kullanıyoruz. SAK yaklaşık 2,5 milyon liraya mal oldu. Silivri Belediyesi’nin kasasından tek kuruş para çıkmadı. Bağışçılar ve hayırseverler, iş insanları tarafından yapıldı. Silivri’ye hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.