Silikon Vadisinde Türk Yıldızı Dr. Cem Başçeri

Amerika’da silikon vadisinde bir Türk yıldızı diye başlık atmamız hiç de boş bir tanımlama değildir. Dostumuz, hemşehrim Sadık EKİNCİ ile yurt dışındaki değerimizle ilgili sohbet yaparken, Dr. Cem Başçeri’nin ABD ki başarılarını dinleyince, yazımıza konu oldu… Başçeri’nin Ankara’ya izinli olarak geldiğini öğrenince de arayıp büromuza davet ettik. İşte biyografisi ve kendisini tanımlaması:

“Amerika’da Silikon Vadisi’nde QROMIS Inc. şirketinin kurucusu, CEO’su ve yönetim kurulu başkanı Dr. Cem Başçeri’nin malzeme (materials) ve yarı-iletken (semiconductor) teknolojileri konusunda 25 yılı aşan tecrübesi bulunmaktadır. Başarılarla dolu kariyeri, Fortune-100 listesindeki yüksek teknoloji şirketlerinde ve ayni zamanda kurumsal yatırımcı finans birimlerinin ve Amerikan hükümetinin toplam 75 milyon dolara yakın yatırımları ile desteklenen start-up şirketlerinde kurucu, yönetici, teknik lider ve yönetim kurulu üyesi pozisyonlarında edinilmiş şirket kurumu, yönetimi ve teknik araştırma geliştirme deneyimlerini kapsamaktadır.

Şu anda 235 adet ABD ve küresel patentin, ve hakemli dergilerde basılmış çok sayıda teknik makalenin sahibiyim. Dr. Başçeri, 1991 yilinda ODTÜ Metalurji ve Malzeme Bilimleri bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra aynı bölümde asistan öğretim üyesi olarak hizmet vermiş ve 1994 yılında TÜBİTAK destekli yüksek performanslı elektronik seramik malzemeleri üzerine yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Bu çalışmaları sırasında dünya çapında ilk kez sentezlenmiş beş yeni elektronik seramik malzemelerini geliştirmiş ve ODTÜ adına, yeni nesil enerji üretiminde kullanılabilecek bu yeni malzemelerin küresel standartlara eklenmesine yardımcı olmuştur.

Dr. Başçeri, 1994 yılında doktora çalışmaları için Amerika’da North Carolina State University’sinin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünden davet alıp, yeni nesil bilgisayar hafıza (memory) çip teknolojileri üzerinde Amerikan hükümeti (DARPA) destekli ve Micron Technology, IBM, Texas Instruments ve Motorola sirketlerini de içeren bir konsorsiyum programında calışmalarını 1997 yılında başarıyla tamamlayarak Dr. ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Doktora sonrası Motorola’da stajyerlik çalışmalarını tamamladıktan sonra, 1998 yılında Fortune-100 listesinde yer almış olan Micron Technology Inc. şirketinin (NASDAQ: MU) araştırma ve geliştirme bölümünde profesyonel iş hayatına başlamıştır. Aynı şirkette 2004 yılına kadar mühendislik ve yöneticilik gibi değişik pozisyonlarda hizmet vermiştir.

2004 yılında, Dr. Başçeri kurumsal yatırımcı finans birimleri ve Amerikan hükümeti yatırımları destekli INTRINSIC Semiconductor Corp. start-up şirketine katılmış, yönettiği ve geliştirdiği enerji tüketimini azaltan geniş-bant-aralıklı malzeme ve aygıt (wide bandgap semiconductor materials & devices) teknolojileri 2006 yılında CREE Inc. (NASDAQ: CREE) isimli şirket tarafından yaklaşık 50 milyon dolara satın alınmıştır. Dr. Başçeri, 2006 yılından 2008 yılına kadar CREE’de SiC malzeme geliştirme programını yöneterek, SiC teknolojisinin bugün enerji ve komünikasyon sektöründe sağladığı başarının temellerine oldukça önemli, patentleri de dahil, katkılarda bulunmuştur.

2008 yılında, Micron Technology şirketine geri katılan Dr. Başçeri, 250 milyon dolar bütçe ile burada yeni bir iş kolu kurulmasında önderlik etmiş ve bu alanın yöneticiliğini yaparak gelişimini sağlamıştır. Dr. Başçeri’nin kariyeri, 2014-2015 yıllarında BridgeLux Inc. isimli start-up şirketinde, CTO ve yönetim kurulu üyesi olarak liderlik ettiği, GaN LED teknolojileri ve iş geliştirme çalışmalarını da içermektedir.

Micron Technology şirketi ile ortak çalışarak şu anda CEO’su ve yönetim kurulu başkanı olduğu QROMIS Inc. start-up şirketini 2015 yılında Silikon Vadisi’nde kurmuştur. 15 milyon dolara yakın yatırım alan ve dünya çapında lider konumda olan, 100’e yakın patent ve tescille korunan QST® ve GaN-on-QST® marka malzeme ve aygıt teknolojilerinin ticari ürünler olarak toplam hacmi 50 milyar doları geçen enerji ve komünikasyon (5G ve ilerisi) alanlarında pazarlanmaya başlanması için çalışmış ve başarıya ulaşmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında, QROMIS Inc., EE Times tarafından dünya çapında en başarılı Top 60 Silicon start-up şirketleri arasında yer almıştır. Aynı zamanda, QROMIS, Inc. şirketinin başarıları, Amerikan hükümeti tarafından şu ana dek 2 milyon dolara yakın hibeler ve yatırımlarla ödüllendirilmiştir.’’

Bizde sanayi kuruluşlarına, Dr. Cem Başçeri’yi duyurmuş olalım…