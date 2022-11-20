Şile’de buzağı güzellik yarışması yapıldı

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Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) – Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Teke Mahallesi merasında düzenlenen “2. Geleneksel Buzağı Güzellik Yarışması” renkli görüntülere sahne oldu. Renkli kıyafetleriyle yarışma sırasını bekleyen buzağılara çocukların ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 70 buzağının katıldığı yarışma dişi ve erkek olarak iki kategoride düzenlendi.

2.Şile Geleneksel Buzağı Güzellik yarışmasına İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Soner Berksan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Alper Kocatürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fahri Tiril, İlçe Tarım Müdürü Kemal Benli, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, çiftçiler, besiciler ve vatandaşlar katıldı.

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Yarışma öncesi Teke Mahallesi Muhtarı Savaş Yüksel yaptığı konuşmada, “İlki pandemi öncesi gerçekleşen buzağı güzellik yarışmasının ikincisini tekrar mahallemizde yapılması bizleri çok mutlu etti” dedi.

SADECE ŞİLE’DE HAYVANCILIĞA VERİLEN DESTEK 1 MİLYON TL

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Benli’de Şile’nin turizm kasabası olarak bilindiğini ancak tarım ve hayvancılığın da ilçede yaygın olduğunu vurguladı. Benli, “Şile’de yaklaşık 17 bin büyükbaş,12 bin küçükbaş hayvan var. Şile’nin sadece deniz ve kum ile değil tarım ve hayvancılıkla da var olduğunu bu rakamlar gösteriyor. Tarım Bakanlığı olarak çiftçimizin yanındayız. Mazot, gübre, tarım aletleri ve kırsal kalkınma destekleriyle birlikte hayvan yetiştiricilerine de desteklerimiz devam ediyor. Örnek vermek gerekirse şu alanda görülen buzağılara 500 TL yıllık destek veriyoruz. Geçen yıl Şile’de bulunan buzağıları destekleme rakamı toplamda 1 milyon TL oldu” dedi.

“METROPOLÜN YANINDA ŞU GÜZELLİĞİ YAŞAMAK HERKESE NASİP OLMAZ”

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ise, “İstanbul metropolünün yanında olmak ve bu güzelliği yaşamak herkese nasip olmaz. Toprağı, yeşili, temiz havasıyla ve bu güzelliğinin oluşmasında yetiştiricilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Üretmeden olmuyor. Tarımda üretimin ne kadar önemli olduğunu son günlerde çok daha iyi anlıyoruz. Son günlerde yaşanılan tahıl krizi ve ülkemizin atılımlarıyla çözüm üretildiğini görüyoruz. Tarımdan hiç biz zaman elimizi kolumuzu çekmemeliyiz üretmeliyiz. Bizler de her zaman üreten, yetiştiren çiftçimizin yanında olmalıyız. Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın çiftçimize olan desteğini görüyoruz. Gönül ister ki çok daha büyük imkanlar oluşsun ve onlara verilsin. Elbette o imkanlar da oluştuğu an onların ayaklarına serilir” şeklinde konuştu.

Yarışmalar sonunda ilk üçe giren ve jüri özel ödülleri altın, para ve yem ödülleri verildi. Ayrıca dereceye giremeyen tüm katılımcılara bir çuval yem hediye edildi.