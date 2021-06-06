Şile’de aydınlatma direğine kanadı takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE’de, ucu sivri olan aydınlatma direğine kanadı takılarak uçamayan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, öğlen saatlerinde Plaj Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ucu sivri olan aydınlatma direğine kanadı takılarak uçamayan martıyı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla martıya ulaşarak takılan kanadını kurtardı. Kurtarılan martı uçarak uzaklaştı. Kanadı takılan martının kendini kurtarma çabası ve ekiplerin gelerek onu kurtarması cep telefonu kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

- Reklam -