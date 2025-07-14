CHP’li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, “suç örgütü kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla tutuklandı. Kabadayı ile birlikte belediyede görevli Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Evren Burçhan ve Ali Şafak da tutuklanırken, Aslı Kotan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Temmuz’da gözaltına alınan Kabadayı ve diğer 5 kişi, 4 gün boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduktan sonra İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan 6 isimden 5’i tutuklandı.