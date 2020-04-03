Kayseri’de, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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