Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Başöğretmen Atatürk İlkokulu’nun pencere camına isabet etti. Polis, silahı ateşleyen kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kimliği belirsiz 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Başöğretmen Atatürk İlkokulu’nun pencere camına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kavganın yaşandığı bölgede ve okulda inceleme yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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